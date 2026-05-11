Общество 11.05.2026 в 14:22

Китай предложил Забайкалью обменяться школьниками

Школьники будут жить в семьях и изучать языки
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Китайские чиновники из Маньчжурии предложили забайкальским коллегам создать совместный молодёжный центр и активнее отправлять российских выпускников получать высшее образование в КНР. Первая сотня школьников и учителей отправится в Поднебесную уже 1 июня на празднование Дня защиты детей, сообщает информационный портал ZAB.RU.

Начальник управления образованием Маньчжурии Чжан Дэшэн сообщил, что с 2020 года стороны провели более 20 совместных мероприятий в сфере культуры, образования и спорта. Теперь китайская сторона готова принять около ста забайкальских школьников и педагогов на июньских праздничных мероприятиях.

Примечательно, что инициатива по привлечению российских выпускников исходит именно от Китая. На фоне санкций и сокращения возможностей для обучения на Западе интерес к восточному направлению выглядит вполне закономерным. Китайские университеты предлагают сравнительно доступное образование, стипендии для иностранцев и широкий выбор технических, инженерных и IT-специальностей.

Министр образования Забайкальского края Марина Секержитская поблагодарила китайскую сторону за инициативы, подчеркнув тесные дружеские отношения между странами и важность воспитания молодёжи в духе неприятия нацизма. Все предложения пообещали рассмотреть, а обменные визиты школьников и педагогов сделать регулярными — при наличии финансирования.

Для Китая подобные проекты становятся не только образовательным, но и политическим инструментом укрепления гуманитарных связей с приграничными российскими регионами. В Пекине явно заинтересованы в формировании долгосрочных контактов с молодёжью Сибири и Дальнего Востока, особенно в условиях растущего экономического сотрудничества между странами.

Однако вопрос о том, насколько востребованным окажется китайское высшее образование среди выпускников Забайкалья, остаётся открытым. Для многих семей ключевыми факторами станут признание дипломов, перспективы трудоустройства, стоимость обучения и языковой барьер. Несмотря на растущий интерес к Азии, массового потока студентов в Китай пока ожидать не приходится. Скорее всего, спрос будет формироваться постепенно — прежде всего среди тех, кто связывает своё будущее с международной торговлей, логистикой, медициной, IT и работой с китайским рынком.

