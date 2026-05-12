Общество 12.05.2026 в 09:51

В Бодайбо исчезла вода

Жизненно необходимую жидкость для жителей доставляют из Иркутска
Текст: Иван Иванов
В городе Бодайбо продолжается коммунальный кризис после повреждения насосной станции во время ледохода на реке Витим. Из-за аварии жители остались без водоснабжения. Поскольку бутилированная вода в городе закончилась, питьевую воду теперь экстренно доставляют авиацией из Иркутска.

Как сообщает о своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, специальный рейс с более чем пятью тоннами питьевой воды прибыл в Бодайбо поздно вечером 11 мая. Это максимальный объем, который смог взять на борт самолет. После разгрузки воду направят в социальные учреждения, а также многодетным семьям, пенсионерам и людям с инвалидностью.

Игорь Кобзев сообщил, что поставки воды продолжатся до полного восстановления работы станции. В регион также направлены дополнительные силы для ликвидации последствий аварии.

По информации местных властей, ночью восстановить подачу воды не удалось. Как пояснил мэр района Евгений Юмашев, насосная станция «Роса» оказалась выше допустимого уровня для запуска насосов, а акватория по-прежнему заполнена льдом.

Авария произошла во время ледохода: мощным движением льда насосную станцию выдавило на берег, после чего уровень воды резко снизился. Из-за этого работа системы водоснабжения была полностью остановлена.
