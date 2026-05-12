В Бурятии открыли бюст старшему разведчику-снайперу Мэргэну Будаеву

В селе Кижинга в Бурятии на Аллее Славы торжественно открыли бюст старшему разведчику-снайперу Мэргэну Будаеву. Мемориал установили по решению руководства 14-й отдельной гвардейской ордена Кутузова бригады специального назначения.

Боец родился в селе Эдэрмык. В школьные годы занимался боксом и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. После окончания Бурятской государственной сельскохозяйственной академии прошел срочную службу, а в 2011 году заключил контракт с бригадой специального назначения в Хабаровске.

Он участвовал в вооруженных конфликтах на Северном Кавказе и с первых дней находился на специальной военной операции. Принимал участие в боях за Гостомель, Ирпень, Бучу, на Изюмском направлении и под Львовом.

В феврале 2025 года при штурме укрепленного района в селе Константинополь на Южно-Донецком направлении Мэргэн Будаев, получив ранение и оценив обстановку, возглавил подгруппу снайперов и, рискуя собственной жизнью, выполнил маневр по отвлечению сил противника от основной штурмовой группы. Вызвав огонь на себя, он обеспечил прикрытие и выдвижение основных сил.

Находясь в тяжелейших условиях и будучи раненым, вместе с сослуживцами он продолжал вести огневую поддержку на протяжении четырех суток. Получив тяжелое ранение, он погиб на поле боя.

Мэргэн Будаев награжден медалью Жукова (2022), орденом Мужества (2022), медалью «За отвагу» (2024), Георгиевским крестом IV степени (2024), орденом Мужества (посмертно, 2025), медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» I и II степени, «Участник манёвров Восток-2018» и нагрудным знаком «За службу на Кавказе».