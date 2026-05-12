Общество 12.05.2026 в 09:53

В Бурятии открыли бюст старшему разведчику-снайперу Мэргэну Будаеву

Монумент установили в селе Кижинга
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии открыли бюст старшему разведчику-снайперу Мэргэну Будаеву
Фото: администрация Кижингинского района

В селе Кижинга в Бурятии на Аллее Славы торжественно открыли бюст старшему разведчику-снайперу Мэргэну Будаеву. Мемориал установили по решению руководства 14-й отдельной гвардейской ордена Кутузова бригады специального назначения.

Боец родился в селе Эдэрмык. В школьные годы занимался боксом и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. После окончания Бурятской государственной сельскохозяйственной академии прошел срочную службу, а в 2011 году заключил контракт с бригадой специального назначения в Хабаровске.

Он участвовал в вооруженных конфликтах на Северном Кавказе и с первых дней находился на специальной военной операции. Принимал участие в боях за Гостомель, Ирпень, Бучу, на Изюмском направлении и под Львовом.

В феврале 2025 года при штурме укрепленного района в селе Константинополь на Южно-Донецком направлении Мэргэн Будаев, получив ранение и оценив обстановку, возглавил подгруппу снайперов и, рискуя собственной жизнью, выполнил маневр по отвлечению сил противника от основной штурмовой группы. Вызвав огонь на себя, он обеспечил прикрытие и выдвижение основных сил.

Находясь в тяжелейших условиях и будучи раненым, вместе с сослуживцами он продолжал вести огневую поддержку на протяжении четырех суток. Получив тяжелое ранение, он погиб на поле боя.

Мэргэн Будаев награжден медалью Жукова (2022), орденом Мужества (2022), медалью «За отвагу» (2024), Георгиевским крестом IV степени (2024), орденом Мужества (посмертно, 2025), медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» I и II степени, «Участник манёвров Восток-2018» и нагрудным знаком «За службу на Кавказе».

Теги
СВО память бюст

Все новости

В Бурятии мотоциклист влетел в иномарку при обгоне
12.05.2026 в 10:50
В Бурятии пьяная девушка попала под колеса иномарки
12.05.2026 в 10:37
В Бурятии открыли бюст старшему разведчику-снайперу Мэргэну Будаеву
12.05.2026 в 09:53
В Бодайбо исчезла вода
12.05.2026 в 09:51
Россия экспортировала в Монголию товаров и сырья на сумму более 1 миллиарда долларов
12.05.2026 в 09:44
Над поселком в Бурятии будут неделю запускать беспилотники
12.05.2026 в 09:24
Крупный пожар в Бурятии уничтожил дом и все постройки
12.05.2026 в 09:17
На главную площадь Улан-Удэ возвращаются скамейки и зеленые животные
12.05.2026 в 09:14
Собственник недвижимости
12.05.2026 в 09:00
Житель Бурятии потерял 3,5 млн, пытаясь забрать вещи умершего родственника
12.05.2026 в 08:50
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Бодайбо исчезла вода
Жизненно необходимую жидкость для жителей доставляют из Иркутска
12.05.2026 в 09:51
Россия экспортировала в Монголию товаров и сырья на сумму более 1 миллиарда долларов
Однако основным внешнеторговом партнёрам для страны стал Китай
12.05.2026 в 09:44
Над поселком в Бурятии будут неделю запускать беспилотники
Жителей просят не паниковать
12.05.2026 в 09:24
На главную площадь Улан-Удэ возвращаются скамейки и зеленые животные
Коммунальщики взялись за сезонную зону отдыха
12.05.2026 в 09:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru