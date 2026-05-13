Смена номера при переезде в другой регион

До сентября 2026 года, это действительно было так: номер можно было перенести только к другому оператору, но в пределах того же региона. При переезде номер приходилось менять, так как тарифы не закреплены по регионам.С 1 сентября 2026 года ситуация изменилась. Постановление Правительства № 510 разрешило сохранять номер при переезде в любой другой регион России. Теперь можно уехать из Бурятии в Москву или Краснодар — и ваш номер останется прежним. Более того, можно даже сменить оператора, если в новом городе у старого плохое покрытие.Обратитесь к выбранному оператору с заявлением о переносе (лично, на сайте или через «Госуслуги»). Оператор проверит данные, убедится в отсутствии долгов — и в течение получаса даст ответ. Если всё в порядке, вы заключаете новый договор.Слухи о том, что при переезде номер обязательно менять, — устаревшая информация. С сентября 2026 года ваш номер может путешествовать с вами по всей стране.Фото: Номер один