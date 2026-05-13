Общество 13.05.2026 в 09:00

Смена номера при переезде в другой регион

Кому написать заявление
A- A+
Текст: Номер один
Смена номера при переезде в другой регион
«Знакомый сказал, что если переехать в другую область, номер телефона сохранить нельзя — придётся покупать местную сим-карту. Это правда?» Екатерина, Иволгинск.

До сентября 2026 года, это действительно было так: номер можно было перенести только к другому оператору, но в пределах того же региона. При переезде номер приходилось менять, так как тарифы не закреплены по регионам.

С 1 сентября 2026 года ситуация изменилась. Постановление Правительства № 510 разрешило сохранять номер при переезде в любой другой регион России. Теперь можно уехать из Бурятии в Москву или Краснодар — и ваш номер останется прежним. Более того, можно даже сменить оператора, если в новом городе у старого плохое покрытие.

Как сохранить номер

Обратитесь к выбранному оператору с заявлением о переносе (лично, на сайте или через «Госуслуги»). Оператор проверит данные, убедится в отсутствии долгов — и в течение получаса даст ответ. Если всё в порядке, вы заключаете новый договор.

Слухи о том, что при переезде номер обязательно менять, — устаревшая информация. С сентября 2026 года ваш номер может путешествовать с вами по всей стране.

Фото: Номер один

Теги
справбюро

Все новости

В Улан-Удэ снова пройдет льготная стерилизация собак
13.05.2026 в 09:56
В Бурятию приедет российский режиссер Фёдор Бондарчук
13.05.2026 в 09:46
Проект мусоросортировочной станции в Улан-Удэ получил положительное заключение
13.05.2026 в 09:25
В Улан-Удэ 36-летний водитель разбился насмерть возле остановки
13.05.2026 в 09:10
Смена номера при переезде в другой регион
13.05.2026 в 09:00
Зурхай на среду, 13 мая
13.05.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 13 мая 2026 года
13.05.2026 в 06:02
Полиция завершила расследование громкого дела владельцев ТГК-14
13.05.2026 в 06:00
Еще один житель Бурятии засудил «Россети» за не подключение дома к электричеству
12.05.2026 в 18:00
Мастера ковра из Бурятии завоевали 6 медалей в Казахстане
12.05.2026 в 17:39
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
В Улан-Удэ снова пройдет льготная стерилизация собак
Операцию проводят только по предварительной записи
13.05.2026 в 09:56
Зурхай на среду, 13 мая
26-й лунный день
13.05.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 13 мая 2026 года
Астрологические советы для всех знаков зодиака
13.05.2026 в 06:02
Еще один житель Бурятии засудил «Россети» за не подключение дома к электричеству
Энергетики продолжают срывать сроки, а суды продолжают назначать штрафы
12.05.2026 в 18:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru