Культура 13.05.2026 в 09:46

В Бурятию приедет российский режиссер Фёдор Бондарчук

Он станет хэдлайнером международного форума креативных индустрий
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Бурятию приедет российский режиссер Фёдор Бондарчук. Он станет хэдлайнером международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» (6+), который пройдет с 21 по 23 мая в Улан-Удэ. Об этом на площадке пресс-центра ТАСС рассказал глава республики Алексей Цыденов.

Звездный гость проведет отдельные встречи с бурятским киносообществом. Напомним, также в мероприятии примет участие звезда фильма «9 рота» (18+), актер, режиссер и сценарист Алексей Чадов.

Кроме того, прибудут ведущие музыкальные продюсеры крупнейших лейблов и фестивалей, в том числе из Казахстана и Китая. Они лично прослушают местных вокалистов. У последних будет шанс заявить о себе на всю страну и даже мир.

«Для Бурятии – это возможность дать существенный толчок для развития креативных индустрий благодаря инициативе Минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Наша цель — привлечь в креативную экономику реальные инвестиции. Под новые проекты, рабочие места, развитие городов и наших сельских районов», - отметил Алексей Цыденов.

Он подчеркнул, что форум даст бурятскому бизнесу и творческим командам возможность привлечь инвестиции в свои проекты, лично встретиться с федеральными экспертами, продюсерами и лидерами рынка, а также обзавестись деловыми партнерами из Монголии, Китая и других стран. Подчеркивается, что сегодня 2,8% валового регионального продукта Бурятии дают креативные индустрии.

«Но форум – это не только деловые переговоры. Мы подготовили насыщенную для горожан и гостей Улан-Удэ: гастрофестиваль "Амтатай", музыкальное шоу "Юртэмсэ", модные показы, музейные выставки, рынки сувениров и изделий мастеров. Каждый регион Дальнего Востока привезет свои бренды», - заключил руководитель региона.

