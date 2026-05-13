В Бурятии скоро откроют еще три паромные переправы

Ранее в Бурятии заработали две паромные переправы: с 1 мая «Усть‑Чикойская» на реке Чикой, с 6 мая «Татауровская» на реке Селенга.

Скоро откроют еще три, сообщили в ГУ МЧС по РБ. «Лесовозная» паромная переправа на реке Селенга станет доступной в середине мая, «Дырестуй – Зарубино» на реке Джида – в конце мая, а «Усть‑Муйская» на реке Муя – в начале июня.

Инспекторы по маломерным судам МЧС России призывают жителей не оставлять детей без присмотра у воды, иметь спасательные жилеты и документы на судно и не употреблять алкоголь за штурвалом.