В Улан-Удэ снова пройдет льготная стерилизация собак
В Улан-Удэ с 18 по 30 мая пройдет льготная стерилизация собак. Акция будет доступна во всех трех филиалах городской ветеринарной станции. Владельцам нужно будет оплатить только расходные материалы.
«Преимущества стерилизации: предотвращение нежелательного потомства, снижение склонности к побегам, уменьшение излишней агрессии, профилактика травматизма. Операции проводят опытные врачи-хирурги, используются качественные одноразовые материалы», - прокомментировали в Управлении ветеринарии Бурятии.
Стерилизацию проводят только по предварительной записи. Для записи или получения консультации можно обратиться в клиники городской ветеринарной станции:
-
ул. Зои Космодемьянской, 12 – 83012-43-48-11;
-
ул. Родины, 11 – 83012-18-00-05;
-
ул. Шульца, 4 – 83012-18-00-25.