Общество 13.05.2026 в 09:56

В Улан-Удэ снова пройдет льготная стерилизация собак

Операцию проводят только по предварительной записи
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ с 18 по 30 мая пройдет льготная стерилизация собак. Акция будет доступна во всех трех филиалах городской ветеринарной станции. Владельцам нужно будет оплатить только расходные материалы.

«Преимущества стерилизации: предотвращение нежелательного потомства, снижение склонности к побегам, уменьшение излишней агрессии, профилактика травматизма. Операции проводят опытные врачи-хирурги, используются качественные одноразовые материалы», - прокомментировали в Управлении ветеринарии Бурятии.

Стерилизацию проводят только по предварительной записи. Для записи или получения консультации можно обратиться в клиники городской ветеринарной станции:

  • ул. Зои Космодемьянской, 12 – 83012-43-48-11;

  • ул. Родины, 11 – 83012-18-00-05;

  • ул. Шульца, 4 – 83012-18-00-25.

