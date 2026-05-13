В Улан-Удэ снова пройдет льготная стерилизация собак

В Улан-Удэ с 18 по 30 мая пройдет льготная стерилизация собак. Акция будет доступна во всех трех филиалах городской ветеринарной станции. Владельцам нужно будет оплатить только расходные материалы.

«Преимущества стерилизации: предотвращение нежелательного потомства, снижение склонности к побегам, уменьшение излишней агрессии, профилактика травматизма. Операции проводят опытные врачи-хирурги, используются качественные одноразовые материалы», - прокомментировали в Управлении ветеринарии Бурятии.

Стерилизацию проводят только по предварительной записи. Для записи или получения консультации можно обратиться в клиники городской ветеринарной станции: