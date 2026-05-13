Проект мусоросортировочной станции в Улан-Удэ получил положительное заключение

Госэкспертиза Бурятии выдала положительное заключение на строительство мусоросортировочной станции в пригороде Улан-Удэ – в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, рядом с существующим полигоном твердых бытовых отходов.

Как заявили в Управлении капитального строительства правительства Бурятии, проект соответствуют действующим техническим регламентам, строительным нормам и требованиям безопасности. Его разрабатывали в ООО «Архитектурная студия».

Комплекс будет состоять из двух мусоросортировочных линий производительностью 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, сообщил зампред правительства региона Евгений Коркин. На станции займутся сортировкой ТКО, чтобы извлечь «полезные составляющие» для их вторичной переработки. Оставшуюся часть отходов, не подлежащую переработке, будут максимально уплотнять и отправлять на полигон для захоронения.

Процесс разделен на участки, чтобы полноценно справиться с сортировкой ТКО. На каждом из участков будут последовательно удалять крупные неликвиды, основную массу стекла, пленки и картона. Далее отходы подвергаются измельчению и отсеву органической фракции. Параллельно отходы очищаются от цветного и черного металла, пластика, картона, бумаги, пленки.

Все производственные линии оснащаются машинами и механизмами, начиная от погрузчиков, транспортеров, пакеторазрывателей и включая прессы, разного вида сепараторы – барабанные, магнитные, баллистические, вихретоковые и др. При этом не исключается из процесса и ручная досортировка «негатива».

«Общее количество сортировщиков в смену – 65 человек. Режим работы комплекса – 340 рабочих дней в год в 2 смены. Кроме производственного корпуса в проекте предусмотрено строительство административного здания, КПП, гаража, котельной, насосной станции пожаротушения», - заключил Евгений Коркин.