Происшествия 13.05.2026 в 09:10

В Улан-Удэ 36-летний водитель разбился насмерть возле остановки

Мужчина вылетел на «встречку» и столкнулся с другой иномаркой
Текст: Карина Перова
Фото: ГАИ Бурятии

Накануне вечером в Улан-Удэ случилось смертельное ДТП возле остановки «Исток». 36-летний водитель автомобиля «Тойота Краун» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Тойота Калдина», за рулем которой находился 41-летний мужчина.

Первый автомобилист от полученных травм скончался до приезда «скорой». Последнего водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

 



