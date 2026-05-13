В Улан-Удэ 36-летний водитель разбился насмерть возле остановки

Накануне вечером в Улан-Удэ случилось смертельное ДТП возле остановки «Исток». 36-летний водитель автомобиля «Тойота Краун» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Тойота Калдина», за рулем которой находился 41-летний мужчина.

Первый автомобилист от полученных травм скончался до приезда «скорой». Последнего водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.