Желание сэкономить привело жителей Бурятии к десяткам тысяч убытков

В Бурятии всё чаще фиксируются случаи мошенничества при покупках в интернете, потому что яркая реклама товаров по «привлекательным» ценам очень часто мелькает в лентах соцсетей. Мошеннические сайты, на которые ведет та самая реклама, выглядят солидно и имеют множество положительных отзывов, предупреждают в полиции республики. Так аферисты создают видимость популярности, чтобы усыпить бдительность покупателей, а люди в результате этого остаются и без денег, и без покупки. Один из таких 33-летний житель Нижнеангарска, лишившийся 67 тысяч рублей.

- Мужчина рассказал, что вечером увидел в интернете объявление о продаже электровелосипеда по низкой цене. После переписки с администратором интернет-магазина, обсуждения условий и сообщения реквизитов для оплаты, он перевёл деньги. Ему прислали трек-номер, однако он оказался некорректным, а мошенники просто перестали выходить на связь, - рассказали в МВД республики.

Аналогичный случай произошёл с 38-летней жительницей Советского района. Она нашла объявление о продаже игровой консоли за 34 тысячи рублей, сразу связалась с продавцом, договорилась о доставке и оплатила товар. Продавец обещал доставку через две недели, но посылка так и не пришла. Спустя время объявление было заблокировано.

