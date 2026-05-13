Общество 13.05.2026 в 06:02

Зурхай на среду, 13 мая

26-й лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Зурхай на среду, 13 мая
Благоприятно: для людей года Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения лошадей, совершать . омовение и посев семян, вспахивать землю, ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.).

Неблагоприятно: для людей года Лошади и Змеи; продавать скот, совершать меновую торговлю, освящать объекты почитания, а также заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), закладывать фундамент нового дома, ремонтировать, строить и перевозить дома.

Стрижка волос: к счастью и удаче.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.

Фото: Номер один
Теги
зурхай

Все новости

Мастера ковра из Бурятии завоевали 6 медалей в Казахстане
12.05.2026 в 17:39
Улан-удэнка встряла из-за трёх мигрантов
12.05.2026 в 17:28
В Бурятии вновь ограничили доступ к горе Мунку-Сардык
12.05.2026 в 17:09
В Бурятии введут бесплатный проезд для детей погибших бойцов СВО
12.05.2026 в 17:02
В Улан-Удэ серийный вор грабил магазин по хитровыдуманной схеме
12.05.2026 в 16:49
В России стала наблюдаться нехватка бензина
12.05.2026 в 16:35
В Улан-Удэ мальчик угодил под колеса авто, перебегая на «красный»
12.05.2026 в 16:31
В Бурятию приедет звезда «9 роты»
12.05.2026 в 16:16
Вдова разбившегося насмерть на вахте водителя из Бурятии добилась миллионных выплат
12.05.2026 в 16:00
В Улан-Удэ дело агрессивного водителя рассмотрят заново
12.05.2026 в 15:43
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
Еще один житель Бурятии засудил «Россети» за не подключение дома к электричеству
Энергетики продолжают срывать сроки, а суды продолжают назначать штрафы
12.05.2026 в 18:00
Улан-удэнка встряла из-за трёх мигрантов
На женщину завели две «уголовки»
12.05.2026 в 17:28
В Бурятии вновь ограничили доступ к горе Мунку-Сардык
Власти решили перестраховаться и продлить ограничения
12.05.2026 в 17:09
В Бурятии введут бесплатный проезд для детей погибших бойцов СВО
Закон вступит в силу с 1 сентября
12.05.2026 в 17:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru