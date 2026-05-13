Зурхай на среду, 13 мая

Благоприятно: для людей года Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения лошадей, совершать . омовение и посев семян, вспахивать землю, ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.).Неблагоприятно: для людей года Лошади и Змеи; продавать скот, совершать меновую торговлю, освящать объекты почитания, а также заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), закладывать фундамент нового дома, ремонтировать, строить и перевозить дома.Стрижка волос: к счастью и удаче.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.Фото: Номер один