Полиция завершила расследование громкого дела владельцев ТГК-14

МВД России объявило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывших совладельцев и топ-менеджеров ПАО «ТГК-14» Константина Люльчева и Виктора Мясника. Им предъявлены обвинения в особо крупной растрате и легализации денежных средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере. По версии следствия, речь идет о хищении 4,449 млрд рублей, которые выводились из стратегического энергопредприятия, снабжающего теплом и светом два региона Дальнего Востока, с помощью схем, напоминающих лучшие образцы корпоративного мошенничества. Описание преступной схемы заняло без малого сотню страниц обвинительного заключения.В основе уголовного дела лежит сделка, совершенная еще в 2021 году. На тот момент 92,21% акций ТГК-14 принадлежали «Российским железным дорогам». Для их приобретения Люльчев и Мясник учредили АО «Дальневосточная управляющая компания» (ДУК) с уставным капиталом всего 10 тыс. рублей - меньше стоимости смартфона. Именно эта фирма и выступила покупателем.Деньги на покупку - 3,211 млрд рублей - ДУК взяла в кредит в Промсвязьбанке, при этом поручителем по займу и гарантом выступила сама ТГК-14. Более того, энергокомпания заложила под этот кредит собственное имущество. Таким образом, по версии следствия, ТГК-14 профинансировала смену собственника и впоследствии сама же расплачивалась по долгам новых хозяев.«Управленческие услуги»Однако покупка акций была лишь началом. Получив контроль над денежными потоками, обвиняемые начали систематически выводить средства из компании. Схема была простой и циничной. ТГК-14 заключила с ДУК договоры на оказание управленческих и консультационных услуг. Формально это выглядело так, будто подконтрольная фирма управляла работой энергокомплекса.Платежи по этим договорам оказались колоссальными. Кроме того, в обвинении фигурирует оплата аренды офиса в Москве (на Большом Козловском переулке), в котором, естественно, не было никакой необходимости для энергокомпании, работающей в Забайкалье и Бурятии. У самого же АО «ДУК», как выяснили следователи, не было не только штата для оказания заявленных услуг, но даже оборудованных рабочих мест.Как ранее сообщало наше издание, подозрения вызывали и сотни миллионов рублей, выплаченных в виде так называемых «консультационных услуг». Вместо того, чтобы вкладывать полученные за счет завышенного тарифа на тепло средства в модернизацию старых мощностей ТГК-14, последние выводили их из компании. На эти средства члены группы бывших железнодорожников приобретали многочисленные объекты зарубежной недвижимости и роскошные автомобили.Следствие считает, что все эти платежи были необоснованными и незаконными, их единственной целью являлось создание видимости хозяйственной деятельности для прикрытия хищений. Суммарный ущерб, по данным МВД, составил 4 млрд 449 млн 172 тыс. рублей. Потерпевшей стороной по уголовному делу признан миноритарный акционер «Россети Центр и Приволжье».Параллельно с фиктивными услугами Люльчев и Мясник организовали бесперебойный поток денег на свои личные счета. Поскольку они являлись единственными акционерами ДУК (Люльчев владел 78%, Мясник - 22%), фигуранты занимали в ней высшие должности - президента и генерального директора соответственно. В течение трех лет они установили себе ежемесячные оклады до 800 тыс. рублей. Кроме того, им регулярно начислялись «квартальные премии» на суммы до 4,5 млн рублей, а также так называемые «промежуточные дивиденды» - от 20 до 100 млн рублей за раз.Таким образом, миллиарды рублей выводились из ТГК-14 под видом выплат от якобы эффективной деятельности управляющей компании и дохода от принадлежащих им же акций. При этом реальные инвестиционные и ремонтные программы энергокомпании годами не выполнялись, а ее оборудование ветшало.Куда же уходили деньги, которые должны были идти на подготовку к зиме и модернизацию сетей? Как ранее сообщал «Номер один», следствие установило, что обвиняемые не отказывали себе в роскоши. Один из фигурантов передвигался по Москве на роскошном Rolls-Royce. В рамках уголовного дела арестованы акции ТГК-14, а также изучаются факты приобретения фигурантами элитной недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах и Испании. По оценкам следователей, каждый из фигурантов успел легализовать более миллиарда рублей. В частности, Люльчеву вменяется в вину отмыв 840 млн рублей.Последствия такой «оптимизации» не заставили себя ждать. Проведенная в рамках расследования экспертиза министерства юстиции показала, что финансовая модель ТГК-14 доведена до критического состояния. Компания оказалась на грани банкротства и была не в состоянии выполнять обязательства перед поставщиками и подрядчиками.В результате под угрозой срыва оказалось начало отопительного сезона в Забайкальском крае. И только своевременное вмешательство силовиков в мае 2025 года, когда Люльчева задержали в читинском аэропорту при попытке вылететь за границу, а Мясника - в Москве, предотвратило энергетическую катастрофу. Люльчев тогда назвал происходящее «рейдерским захватом» и объявил голодовку.Формально оба фигуранта до сих пор числятся действующими руководителями ТГК-14, но фактически управление компанией перешло к их коллеге - Евгению Николаеву, бывшему начальнику главного Следственного управления ГУ МВД по Москве, специализировавшемуся на экономических преступлениях. Он довольно далек от энергетической отрасли.На момент написания материала Константин Люльчев находится под стражей. Его партнер Виктор Мясник, по некоторым данным, переведен под домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья. Обоим фигурантам грозит до 15 - 17 лет лишения свободы. Прокуратура намерена подать иски об обращении взыскания на имущество осужденных для возмещения ущерба.Однако, как отмечают эксперты, обычные жители Бурятии и Забайкалья, переплачивавшие по завышенным тарифам, скорее всего, ничего не получат. Эти деньги ушли на счета компаний-прокладок, в офшоры и на покупку активов. Теперь суду предстоит оценить почти сотню страниц обвинительного заключения и дать оценку действиям людей, которые, по версии следствия, под видом эффективных менеджеров годами разрушали энергосистему целого региона, набивая собственные карманы.