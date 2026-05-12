В Бурятии туристы повстречали медведя-подростка

В Бурятии туристы заметили медведя в Тункинском национальном парке, недалеко от Ниловой Пустыни, за рекой Ехэ-Уhан.

Очевидцам удалось запечатлеть косолапого подростка на видео. Первые следы пробуждения бурых хищников после зимней спячки госинспекторы зафиксировали в конце марта.

«Не подкармливайте диких животных на дороге, не тревожьте их и ни в коем случае не подходите к животным», - напомнили о мерах предосторожности в нацпарке.