Общество 12.05.2026 в 12:33

В Бурятии туристы повстречали медведя-подростка

Хищника запечатлели в Тункинском нацпарке
Текст: Карина Перова
Фото: Тункинский нацпарк

В Бурятии туристы заметили медведя в Тункинском национальном парке, недалеко от Ниловой Пустыни, за рекой Ехэ-Уhан.

Очевидцам удалось запечатлеть косолапого подростка на видео. Первые следы пробуждения бурых хищников после зимней спячки госинспекторы зафиксировали в конце марта.

«Не подкармливайте диких животных на дороге, не тревожьте их и ни в коем случае не подходите к животным», - напомнили о мерах предосторожности в нацпарке.

