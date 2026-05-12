В Бурятии задержали почти десяток человек, находящихся в розыске

В Росгвардии Бурятии подвели итоги минувшей недели, сообщив, что за этот период было раскрыто 11 преступлений и задержано 150 правонарушителей. Кроме того, росгвардейцами были задержаны восемь человек, находившихся в розыске по различным основаниям, в том числе четверо из них – в федеральном.

- По подозрению в совершении краж, грабежа, причинении вреда здоровью и других преступлений задержаны 13 граждан. За совершение различных административных правонарушений сотрудниками вневедомственной охраны на минувшей неделе были переданы в отделы полиции 150 нарушителей, - сообщили в Росгвардии.

