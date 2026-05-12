В селе в Бурятии хулиганы испортили смотровую площадку

В селе Хоринск в Бурятии вандалы испортили смотровую площадку около центрального парка. Неизвестные повредили полы, вырвав две доски.

«На строительство объектов расходуется немало бюджетных средств. Все это делается для нашего удобства, для наших жителей и гостей. Призываем относиться бережнее, нужно ценить, уважать чужой труд и любить свой район. Объясните также это детям», - прокомментировали в администрации района.

Свидетелей просят сообщать об актах вандализма в правоохранительные органы.

Напомним, ранее хулиганы расколотили теплые остановки в Гусиноозерске. А в селе Илька сломали в местном парке беседку, лавочку и откололи плитку на постаменте памятника воинам Великой Отечественной войны.