В Улан-Удэ продавец задержал девушку-воришку с дорогими духами

В Улан-Удэ продавец одного из магазинов парфюмерии сам задержал воришку. 21-летнюю девушку, которая совершила кражу, он поймал уже на выходе и вызвал полицию.

- Девушка, находясь в торговом зале, выбрала с витрины понравившийся парфюм, после чего положила его в свой пакет. Попытавшись выйти из магазина, она была замечена продавцом-консультантом, который самостоятельно задержал её и вызвал сотрудников полиции, - сообщили в МВД республики.

Задержанной оказалась ранее не судимая улан-удэнка. На допросе она призналась, что украла духи, стоимостью 10 тысяч, для себя. На девушку завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

