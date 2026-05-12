Происшествия 12.05.2026 в 12:58
В Улан-Удэ из-за водителя без прав пострадали двое малолетних детей
Малыши 3-х и 6-ти лет находятся в больнице
Текст: Елена Кокорина
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Октябрьском районе Улан-Удэ. 23-летний водитель автомобиля «Волга» без прав столкнулся с автомобилем «Тойота Камри», которым управлял 51-летний мужчина. Авария произошла на ул. Тепловой.
- В результат ДТП двое находившихся в Волге детей 3-х и 6-ти лет получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. По факту произошедшей аварии проводится проверка, - сообщили в полиции республики.
