Происшествия 12.05.2026 в 12:58

В Улан-Удэ из-за водителя без прав пострадали двое малолетних детей

Малыши 3-х и 6-ти лет находятся в больнице
Текст: Елена Кокорина
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Октябрьском районе Улан-Удэ. 23-летний водитель автомобиля «Волга» без прав столкнулся с автомобилем «Тойота Камри», которым управлял 51-летний мужчина. Авария произошла на ул. Тепловой.

- В результат ДТП двое находившихся в Волге детей 3-х и 6-ти лет получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. По факту произошедшей аварии проводится проверка, - сообщили в полиции республики.

Фото: нейросеть

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
