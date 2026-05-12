В Бурятии директор фирмы не платил юристу зарплату и получил уголовный срок

Мужчина задолжал работнику больше полутора миллионов рублей за год работы
Текст: Станислав Сергеев
Директор предприятия в Северобайкальске задолжал своему сотруднику больше полутора миллионов рублей. Юрист проработал на двух должностях почти год, но зарплату не видел. Задержка выплат превысила два месяца - это уже уголовное преступление. Директора осудили, а работник через суд добился компенсации морального вреда.

Мужчина устроился в компанию «АвтоСпецТехГрузофф» в ноябре 2023 года. С ним заключили два трудовых договора: на должность ведущего юрисконсульта и начальника производственного участка по совместительству. Сразу после трудоустройства работодатель перестал платить. Задолженность за период с ноября 2023 года по октябрь 2024 года превысила 1 миллион 672 тысячи рублей. Директор фирмы умышленно направлял деньги на другие нужды - погашение долгов перед контрагентами, покупку продуктов, оплату проживания.

Возбудили уголовное дело. Директора признали виновным по статье о невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Приговор вступил в силу. Работник, признанный потерпевшим, обратился в суд за компенсацией морального вреда - 500 тысяч рублей.

В суде выяснилось, что зарплату мужчине не вернули до сих пор. Он пенсионер, на его иждивении несовершеннолетний ребёнок, есть кредиты и коммунальные платежи. Задолженность по зарплате подтверждена вступившими в силу судебными решениями, но исполнительные листы до сих пор не исполнены.

Представитель компании иск не признал. Он указывал, что моральный вред работнику уже компенсировали по другим судебным спорам о взыскании зарплаты. Однако суд разъяснил: те иски были о нарушении трудовых прав, а этот - о моральном вреде от преступления. Основания разные.

Первая инстанция взыскала 80 тысяч рублей. Верховный суд Бурятии решение оставил в силе. Судьи учли, что мужчина длительное время не получал зарплату, брал в долг, но при этом взысканную сумму посчитали разумной и справедливой.

