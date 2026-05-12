Происшествия 12.05.2026 в 15:43

В Улан-Удэ дело агрессивного водителя рассмотрят заново

Прокуратура не согласилась с тем, что парень остался безнаказанным
Текст: Андрей Константинов
Фото: скриншот видео
Верховный суд Бурятии отменил постановление Советского райсуда Улан-Удэ о прекращении уголовного дела в отношении водителя, который намеренно наехал на пешехода в центре города. Дело передано на новое рассмотрение в тот же суд, но уже другому судье.  

Напомним, резонансное происшествие случилось вечером 31 августа 2025 года в районе дома №2 по ул. Модогоева и попало на видео. На кадрах можно было увидеть, что между водителем автомобиля «Тойота Целика» и пешеходом возникла явно конфликтная ситуация. Оба упорно продолжали движение – пешеход шёл по переходу, а водитель ехал. В какой-то момент пешеход вплотную оказался перед машиной и, вероятно, высказал что-то нелестное в адрес автомобилиста.

Тот в ответ специально свернул в сторону мужчины, сбил его и поехал дальше. В результате пешеход получил травму и был госпитализирован.



Скрывшегося водителя «Тойоты» удалось найти и задержать. Им оказался 23-летний молодой человек, не имеющий прав. Парня отправили под домашний арест. Следственный комитет Бурятии возбудил на него уголовное дело по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». 

В конце января 2026 года дело поступило на рассмотрение в Советский районный суд. В ходе слушаний обвинение молодому человеку переквалифицировали на менее тяжкую 112-ю статью УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), а затем дело и вовсе прекратили в связи с примирением сторон.

Однако такое решение не устроило прокуратуру. Гособвинитель подал апелляционную жалобу, и Верховный суд Бурятии ее удовлетворил.
