Общество 12.05.2026 в 16:00

Вдова разбившегося насмерть на вахте водителя из Бурятии добилась миллионных выплат

Работодатель заставлял трудиться по ночам без отдыха, а предрейсовый осмотр проводил фельдшер без лицензии
Текст: Станислав Сергеев
Водитель из Улан-Удэ уехал на заработки в Красноярский край и не вернулся. Мужчина работал вахтовым методом. В июне 2022 года он скончался на рабочем месте от острого инфаркта. Работодатель заявил, что смерть не связана с производством, и отказался платить. Спустя почти четыре года суд признал: компания виновата. Вдова и ребёнок-инвалид получат по миллиону рублей.

Трагедия случилась 17 июня 2022 года. Шадрин работал водителем на Юрубчено-Тахомском месторождении. В начале смены он прошёл предрейсовый осмотр, жалоб на здоровье не было. Ночью у него заболела грудь, он зашёл в медпункт, потерял сознание и через несколько минут умер. Причина - острый инфаркт миокарда. В крови нашли алкоголь, но эксперты допускают, что этанол мог образоваться в результате гниения тканей после смерти.

Работодатель создал комиссию, которая расследовала смерть. Заключение было однозначным: случай не связан с производством, вины компании нет. Вдова не согласилась и пошла в суд. Первая и апелляционная инстанции встали на её сторону, а Верховный суд Бурятии, куда дело вернули после отмены первого решения, провёл собственное расследование и вынес окончательное решение.

Судьи выяснили, что компания нарушала трудовое законодательство. Водителя заставляли работать с переработками: за неполные два месяца он отработал 402 часа при норме 40 часов в неделю. Учётный период был установлен в один год, хотя для вредных условий труда он не может превышать трёх месяцев. Предрейсовые осмотры проводил фельдшер, который не имел права этого делать, а сама медкомпания не была зарегистрирована для работы в Красноярском крае. Полноценного журнала осмотров в суд не предоставили - осталась лишь одна страница.

Экспертиза подтвердила: работу водителя называют в числе профессий с высоким риском инфаркта из-за постоянного стресса, ночного труда и гиподинамии. Выделить единственную причину смерти невозможно, но условия, которые создал работодатель, способствовали трагедии.

Суд признал несчастный случай связанным с производством, а акт расследования - незаконным. С компании взыскали компенсацию морального вреда: по миллиону рублей вдове и ребёнку. У мальчика инвалидность, он почти не говорит и нуждается в дорогостоящем лечении. Шансов, что он заговорит, немного, но они есть. А без кормильца выживать семье стало ещё тяжелее.

Фото: «Номер один»

