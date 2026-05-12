В Бурятию приедет звезда «9 роты»

В Улан-Удэ приедет звезда фильма «9 рота» (18+), актер, режиссер и сценарист Алексей Чадов. Гость примет участие в международном форуме креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке» (6+). Мероприятие состоится с 21 по 23 мая.

«Дальний Восток – это 11 регионов России. Каждый со своим характером, атмосферой. Это целая вселенная для кино. Шесть морей, два океана, маяки, мосты, сочетание прекрасной природы, инноваций, классных человеческих историй и, конечно же, перекресток культур», - прокомментировал Алексей Чадов.

Актер подчеркнул, что участников мероприятия ждут необычные творческие коллаборации и возможность поучаствовать в них.

Количество мест для участия в деловой программе форума ограничено.