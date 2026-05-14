Общество 14.05.2026 в 15:26

Брошенный в траву окурок обошелся жителю Бурятии в 50 тысяч рублей

Молодой человек устроил пожар
Текст: Карина Перова
Фото: прокуратура Бурятии

В Бурятии 20-летний житель Иволгинского района поплатился за брошенный в траву окурок. В результате вспыхнула сухая трава. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на находящийся рядом лес.

Пожар случился 1 мая прошлого года. Молодой человек кинул бычок в поле возле дороги «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга». Пламя уничтожило лесные насаждения объемом 6,5 куб. м. Причиненный ущерб составил свыше 150 тысяч рублей.

На юношу завели уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, если эти деяния причинили значительный ущерб). И его признали виновным.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Иск прокурора района о возмещении ущерба удовлетворен в полном объеме», - отметили в прокуратуре республики.

