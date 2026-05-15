В поселке на севере Бурятии износилась система водоснабжения

В поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии жители жалуются на плохой напор воды в домах и постоянные перебои. Люди сообщили, что проблема наблюдается уже длительное время.

В комитете по управлению муниципальным хозяйством района признались: система водоснабжения функционирует в условиях критического износа. В поселении расположен групповой водозабор из девяти скважин. Из них семь действующих, а две выведены из эксплуатации.

Водопроводные трубы подверглись сильной коррозии, фильтровые колонны изношены и пропускают песок с гравием, что приводит к порче насосов. Кроме того, отмечается устойчивое сокращение запасов подземных вод в большинстве скважин.

«Проведённая в 2025 году промывка скважин результатов не дала. Запасы водоносного слоя исчерпаны. Летом, а также в начале отопительного сезона в пиковые нагрузки система не справляется, что приводит к падению давления. Частичный переход на автономные источники тепла (печи, электрокотлы) позволил компенсировать дефицит давления в центральной сети», - прокомментировали в райадминистрации.

Специалисты пообещали очистить трубы от коррозии и песка после окончания отопительного сезона. Также рассматривается вариант бурения дополнительной водозаборной скважины.