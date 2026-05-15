Происшествия 15.05.2026 в 11:13

В районе Бурятии пожарные спасли жилой дом от ночного пожара

Огонь начал переходить с горящего гаража
Текст: Елена Кокорина
Сегодня ночью в Иволгинском районе Бурятии огнеборцы потушили пожар и не дали огню спалить жилой деревянный дом. Возгорание произошло в Сотниково из-за короткого замыкания проводки в гараже.

- Огонь повредил крышу и внутреннее пространство гаража. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений был предотвращен переход огня на двухэтажный жилой дом. Только наружная стена строения немного обгорела. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки в гараже, - сообщили в ГО и ЧС.

Республиканское агентство ГО и ЧС рекомендует проверять электропроводку в местах с повышенной влажностью и там, где возможны перепады температур (гаражи, котельные), а также не перегружать сеть.

Фото: ГО ЧС

