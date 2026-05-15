В Бурятии курумканцам обещают сквер за 103 миллиона

В центре села Курумкан в Бурятии появится благоустроенный сквер за 103,3 млн рублей. Ранее проект «Песня горной долины» стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО.

На общественной территории обещают установить сцену для выступлений, фотозоны, качели для детей и взрослых, информационные стенды, дополнительное освещение улицы, оборудовать прогулочную зону, детские площадки и места отдыха, ярмарочное пространство, многофункциональный коммерческий павильон и сделать тротуары.

Подрядчиком выступает ООО «Спецтрейд». Все строительно-монтажные работы пройдут в течение 2026 года.

«В связи с началом строительных работ на объекте просим жителей быть внимательными и с пониманием отнестись к временным неудобствам», - прокомментировали в администрации СП «Курумкан».