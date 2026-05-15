Общество 15.05.2026 в 10:28

В Бурятии курумканцам обещают сквер за 103 миллиона

Там планируют установить качели, фотозоны и павильоны
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии курумканцам обещают сквер за 103 миллиона
Фото: Курумкан-инфо.24/7

В центре села Курумкан в Бурятии появится благоустроенный сквер за 103,3 млн рублей. Ранее проект «Песня горной долины» стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО.

На общественной территории обещают установить сцену для выступлений, фотозоны, качели для детей и взрослых, информационные стенды, дополнительное освещение улицы, оборудовать прогулочную зону, детские площадки и места отдыха, ярмарочное пространство, многофункциональный коммерческий павильон и сделать тротуары.

Подрядчиком выступает ООО «Спецтрейд». Все строительно-монтажные работы пройдут в течение 2026 года.

«В связи с началом строительных работ на объекте просим жителей быть внимательными и с пониманием отнестись к временным неудобствам», - прокомментировали в администрации СП «Курумкан».

Теги
курумкан сквер благоустройство

Все новости

В поселке на севере Бурятии износилась система водоснабжения
15.05.2026 в 10:54
В Бурятии участник СВО два года не может получить выплаты за ранение
15.05.2026 в 10:35
В Бурятии курумканцам обещают сквер за 103 миллиона
15.05.2026 в 10:28
Чита обогнала Краснодар по стоимости жилья
15.05.2026 в 10:14
Жители Бурятии провалили планы мошенников
15.05.2026 в 10:09
В Бурятии проведут масштабный День табунщика
15.05.2026 в 10:01
В школах Бурятии внедрят цифровую среду
15.05.2026 в 09:53
Ученые Бурятии создали биостимулятор, повышающий урожайность пшеницы в засуху
15.05.2026 в 09:50
Председатель Госдумы призвал объяснить прогнозы о росте тарифов ЖКХ
15.05.2026 в 09:41
С жителя Бурятия взыскали 80 тысяч за 80 штрафов
15.05.2026 в 09:40
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
В поселке на севере Бурятии износилась система водоснабжения
Из-за этого в домах наблюдается плохой напор воды
15.05.2026 в 10:54
В Бурятии участник СВО два года не может получить выплаты за ранение
Бумажная волокита тянется с 2024 года
15.05.2026 в 10:35
Чита обогнала Краснодар по стоимости жилья
Поговорка «Бог придумал Сочи, а чёрт Могочи» в Забайкалье больше не работает
15.05.2026 в 10:14
Жители Бурятии провалили планы мошенников
Холодный рассудок помог им сохранить свои сбережения
15.05.2026 в 10:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru