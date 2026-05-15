15.05.2026 в 10:14
Чита обогнала Краснодар по стоимости жилья
Поговорка «Бог придумал Сочи, а чёрт Могочи» в Забайкалье больше не работает
Текст: Иван Иванов
Чита неожиданно ворвалась в число российских городов с самой дорогой недвижимостью. По данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», которые проводит Chita.ru, столица Забайкалья заняла 15-е место в стране по стоимости квадратного метра в новостройках, обогнав Краснодар, Калининград и ряд крупных городов европейской части России.
К маю 2026 года цена одного квадратного метра в новых домах Читы достигла 175,5 тысячи рублей. За месяц стоимость выросла ещё на 1,4%. Средняя квартира в новостройке теперь обходится покупателям более чем в 8,6 миллиона рублей.
На этом фоне особенно показательно сравнение с Краснодаром — городом, который ещё недавно считался одним из самых перегретых рынков жилья в стране. Сейчас квадратный метр там стоит около 170 тысяч рублей, что ниже читинских показателей. В Калининграде цена составляет 164 тысячи рублей, в Ростове-на-Дону — 157 тысяч, а в Ярославле — всего 122 тысячи рублей за квадратный метр.
В рейтинге самых дорогих городов по стоимости новостроек лидируют Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Казань и Севастополь.
Рост цен на жилье в Чите всё чаще вызывает у жителей ощущение, что регион перестал быть «дешёвой провинцией». Ещё несколько лет назад многие воспринимали Забайкалье как территорию с невысокими доходами и доступным жильём. Теперь ситуация меняется настолько стремительно, что старая ироничная поговорка «Бог придумал Сочи, а чёрт Могочи» уже звучит не так однозначно. Если раньше Забайкалье ассоциировалось с суровыми условиями жизни и низкими ценами, то сегодня стоимость жилья в Чите всё больше приближается к уровню курортных и южных городов России.
Впрочем, вряд ли это будет продолжаться бесконечно. Цены на жильё растут по причине огромных выплат в связи с так называемой «геополитикой». Но как только боевые действия закончатся, выплаты могут резко сократиться и цены в регионах, где стоимость квадрата росла искусственно, со свистом полетят вниз.
