Общество 15.05.2026 в 10:14

Чита обогнала Краснодар по стоимости жилья

Поговорка «Бог придумал Сочи, а чёрт Могочи» в Забайкалье больше не работает
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Чита неожиданно ворвалась в число российских городов с самой дорогой недвижимостью. По данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», которые проводит Chita.ru, столица Забайкалья заняла 15-е место в стране по стоимости квадратного метра в новостройках, обогнав Краснодар, Калининград и ряд крупных городов европейской части России.

К маю 2026 года цена одного квадратного метра в новых домах Читы достигла 175,5 тысячи рублей. За месяц стоимость выросла ещё на 1,4%. Средняя квартира в новостройке теперь обходится покупателям более чем в 8,6 миллиона рублей.

На этом фоне особенно показательно сравнение с Краснодаром — городом, который ещё недавно считался одним из самых перегретых рынков жилья в стране. Сейчас квадратный метр там стоит около 170 тысяч рублей, что ниже читинских показателей. В Калининграде цена составляет 164 тысячи рублей, в Ростове-на-Дону — 157 тысяч, а в Ярославле — всего 122 тысячи рублей за квадратный метр.

В рейтинге самых дорогих городов по стоимости новостроек лидируют Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Казань и Севастополь. 

Рост цен на жилье в Чите всё чаще вызывает у жителей ощущение, что регион перестал быть «дешёвой провинцией». Ещё несколько лет назад многие воспринимали Забайкалье как территорию с невысокими доходами и доступным жильём. Теперь ситуация меняется настолько стремительно, что старая ироничная поговорка «Бог придумал Сочи, а чёрт Могочи» уже звучит не так однозначно. Если раньше Забайкалье ассоциировалось с суровыми условиями жизни и низкими ценами, то сегодня стоимость жилья в Чите всё больше приближается к уровню курортных и южных городов России.

Впрочем, вряд ли это будет продолжаться бесконечно. Цены на жильё растут по причине огромных выплат в связи с так называемой «геополитикой». Но как только боевые действия закончатся, выплаты могут резко сократиться и цены в регионах, где стоимость квадрата росла искусственно, со свистом полетят вниз.
Теги
Забайкалье

