Общество 15.05.2026 в 10:35
В Бурятии участник СВО два года не может получить выплаты за ранение
Бумажная волокита тянется с 2024 года
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии Северобайкальская прокуратура провела проверку по обращению участника СВО. Мужчина пожаловался на волокиту при получении единовременной выплаты, которая длится уже не один год.
- Установлено, что в 2024 году 61-летний житель поселка Нижнеангарск в качестве добровольца участвовал в СВО, где получил тяжелое ранение, но длительное время выплата не производилась. После вмешательства прокуратуры нарушения закона устранены и заявителю выплачены 360 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре республики.
