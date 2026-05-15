В Бурятии участник СВО два года не может получить выплаты за ранение

В Бурятии Северобайкальская прокуратура провела проверку по обращению участника СВО. Мужчина пожаловался на волокиту при получении единовременной выплаты, которая длится уже не один год.

- Установлено, что в 2024 году 61-летний житель поселка Нижнеангарск в качестве добровольца участвовал в СВО, где получил тяжелое ранение, но длительное время выплата не производилась. После вмешательства прокуратуры нарушения закона устранены и заявителю выплачены 360 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре республики.

Фото: Номер один