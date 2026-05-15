Экономика и бизнес 15.05.2026 в 10:56

ВСЖД направила более 180 млн рублей на подготовку детских оздоровительных лагерей к лету

Всего в период каникул в учреждениях магистрали отдохнут более трех тысяч детей
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
ВСЖД направила более 180 млн рублей на подготовку детских оздоровительных лагерей к лету
Фото: company.rzd.ru
ВСЖД направила на подготовку и проведение детской оздоровительной кампании в социальных учреждениях 188 млн рублей, сообщили в пресс-службе магистрали.

Всего в период каникул в учреждениях магистрали отдохнут более трех тысяч детей. Большая часть из них отправится в загородные оздоровительные лагеря «Сибиряк» и «Огоньки», расположенные в Бурятии и Иркутской области. Открытие сезона запланировано на 16 июня, а каждая из трех смен продлится 21 день.

Кроме того, начиная с 1 июня и до 29 августа в дорожных санаториях-профилакториях «Иркутский», «Солнечный» и «Подлеморье» поправят свое здоровье более тысячи детей, для этого в течение лета здесь будут организованы четыре смены.

А в детских оздоровительных лагерях «Экспресс» и «Зеленый огонек», расположенных на побережье Черного моря в Краснодарском крае, отдохнут 200 детей работников ВСЖД. Первая группа ребят отправится к месту отдыха уже 1 июня.
Теги
ВСЖД

Все новости

В Бурятии зэку пытались передать посылку с десятью телефонами
15.05.2026 в 12:08
В Улан-Удэ высадили розы и сирень
15.05.2026 в 12:03
В Бурятии золотодобытчики загубили две реки
15.05.2026 в 12:00
Участник СВО из Бурятии не смог получить квартиру от государства как сирота
15.05.2026 в 12:00
В Улан-Удэ озеленяют пустырь в «сотых»
15.05.2026 в 11:33
В районе Бурятии пожарные спасли жилой дом от ночного пожара
15.05.2026 в 11:13
ВСЖД направила более 180 млн рублей на подготовку детских оздоровительных лагерей к лету
15.05.2026 в 10:56
В поселке на севере Бурятии износилась система водоснабжения
15.05.2026 в 10:54
В Бурятии участник СВО два года не может получить выплаты за ранение
15.05.2026 в 10:35
В Бурятии курумканцам обещают сквер за 103 миллиона
15.05.2026 в 10:28
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
Туры на Байкал подорожали на 20%
На стоимость туристических пакетов повлияла возросшая стоимость перелётов из Москвы
14.05.2026 в 15:04
Монголию свяжет с Казахстаном прямой рейс
Туристы из Бурятии смогут долететь до Казахстана через Улан-Батор
14.05.2026 в 12:19
В Бурятии хотят обанкротить компанию, получившую «миллиард от Гоге»
«Доринвест» задолжал налоговикам 48 миллионов рублей
14.05.2026 в 12:00
В Бурятии самозанятость бьет рекорды
Предприниматели массово оптимизируют свои налоговые расходы
14.05.2026 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru