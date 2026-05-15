ВСЖД направила более 180 млн рублей на подготовку детских оздоровительных лагерей к лету

ВСЖД направила на подготовку и проведение детской оздоровительной кампании в социальных учреждениях 188 млн рублей, сообщили в пресс-службе магистрали.Всего в период каникул в учреждениях магистрали отдохнут более трех тысяч детей. Большая часть из них отправится в загородные оздоровительные лагеря «Сибиряк» и «Огоньки», расположенные в Бурятии и Иркутской области. Открытие сезона запланировано на 16 июня, а каждая из трех смен продлится 21 день.Кроме того, начиная с 1 июня и до 29 августа в дорожных санаториях-профилакториях «Иркутский», «Солнечный» и «Подлеморье» поправят свое здоровье более тысячи детей, для этого в течение лета здесь будут организованы четыре смены.А в детских оздоровительных лагерях «Экспресс» и «Зеленый огонек», расположенных на побережье Черного моря в Краснодарском крае, отдохнут 200 детей работников ВСЖД. Первая группа ребят отправится к месту отдыха уже 1 июня.