В Улан-Удэ озеленяют пустырь в «сотых»

В Улан-Удэ пустырь в 104-105 микрорайоне, где раньше располагались самовольно установленные гаражи, превращают в зеленую зону. Там стартовал масштабный проект по посадке крупномерных сосен.

«Это не просто озеленение, а создание новой общественной территории. Для удобства жителей будут обустроены пешеходные дорожки. Уверена, что новая зеленая зона станет любимым местом для прогулок и отдыха наших граждан», – сказала заместитель руководителя Октябрьского района Лариса Степанова.

Перед посадкой специалисты райадминистрации освободили участок от самовольных гаражей, завезли грунт и выровняли. Агрегат-пересадчик на базе КАМАЗ МБУ «Городское зелёное строительство» уже приступил к посадке. Здесь появится порядка 100 сосен.