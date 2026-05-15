Лучшая сельская семья представит Бурятию в Москве

В правительстве Бурятии в международный день семьи наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». В номинации «Сельская семья» лучшими признали Жамбала Нимбуева и Жаргалму Долсонову из села Исинга Еравнинского района.

Награду и диплом супругам вручил зампред правительства РБ – министр сельского хозяйства Амгалан Дармаев. Теперь семье Нимбуевых предстоит представить республику на федеральном этапе конкурса в Москве.

Жамбал и Жаргалма вместе уже 19 лет. Глава семьи трудится художественным руководителем Исингинского сельского Дома культуры. А его жена – учителем русского языка и литературы в местной школе.

Пара вырастила пятерых сыновей, воспитав в них любовь к родной земле, труду и творчеству. Сын Майдар оканчивает Читинскую медакадемию, Дамдин – победитель республиканских турниров по вольной и национальной борьбе, младший Дандар показывает успехи в легкой атлетике.

«Супруги владеют ЛПХ и с раннего детства приучают сыновей к фермерскому делу. Дети управляются с трактором и легко справляются с любой домашней работой», - сообщили в минсельхозпроде Бурятии.