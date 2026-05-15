В Улан-Удэ ветерана с семьей выселяют из муниципальной квартиры

В Улан-Удэ семья больше 40 лет жила в квартире, которая принадлежит городу. Никаких документов на жильё у них не было - никто их туда официально не вселял и договор не заключал. Власти через суд добились выселения. Однако суд учёл, что у людей нет другого жилья, и дал отсрочку до лета 2026 года.Квартира на улице в Октябрьском районе Улан-Удэ значится в муниципальной собственности с 1991 года. В 1979 году её по ордеру получил военный. С ним жила жена и дочь. В 1983 году жена и дочь выписались и переехали в Кемеровскую область. Мужчина умер в 2015 году. С того момента квартира считалась пустующей. Но в 1982 году в неё вселилась семья Макаровых (фамилия изменена). Как они там оказались - в суде толком не выяснили. Сослались на то, что дал согласие тот самый бывший наниматель. Но ни документов, ни каких-либо подтверждений у них не было. Сами чиновники обнаружили захват только в 2023 году.В администрации составили акт, в котором указали, что в квартире живут муж с женой и двое их взрослых детей. Никаких разрешительных документов у семьи нет. Малоимущими их не признавали, на учёт нуждающихся они не вставали (главу семьи поставили на учёт только в декабре 2023 года, но это не даёт права на эту квартиру). Предоставлять жильё выселяемым обязаны только в исключительных случаях, предусмотренных законом. Семья Макаровых под них не подпадает.Администрация подала в суд: потребовала признать семью утратившей право пользования и выселить. Ответчики возражали: они живут здесь с 1982 года (то есть больше 40 лет), платят за коммунальные услуги, а у ветерана боевых действий, который является главой семейства, по закону есть право на внеочередное получение жилья. Суд первой инстанции эти доводы отклонил. Давность проживания не даёт права на квартиру, если вселились незаконно. А статус ветерана не позволяет получить жильё без очереди: он должен стоять на учёте и ждать, как все.Решение района суда оставил в силе. Но, учитывая, что другого жилья у семьи нет, предоставил отсрочку выселения до 1 июня 2026 года - чтобы люди могли куда-то переехать. Апелляцию отклонили. При этом суд также признал недействительным договор социального найма, который администрация по ошибке заключила с семьёй в 2024 году.Квартира вернётся городу. Семья - на улицу, если не найдёт себе новое жильё за отпущенные месяцы.Фото: «Номер один»