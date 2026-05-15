Гендиректор в Улан-Удэ год не платил зарплату своему работнику

В Советском районе Улан-Удэ на гендиректора строительной компании завели уголовное дело за невыплату зарплаты одному из сотрудников. Как оказалось, мужчина проработал у него почти год на добровольных началах и не досчитался в своем бюджете свыше полумиллиона рублей.

По данным следствия, подозреваемый по устной договоренности принял на работу в компанию в качестве исполнительного директора мужчину, однако в период с октября 2022 по июнь 2023 года не выплачивал ему зарплату.

- При этом факт наличия трудовых отношений между ними позднее был установлен решением суда. Задолженность по оплате труда превысила 650 тысяч рублей, - рассказали в Следственном комитете.

В ведомстве также сообщают, что гендиректор мог оплачивать труд работника, однако деньгами, поступавшими на счет организации, распоряжался по своему усмотрению.

Данное преступление выявила прокуратура Советского района при проверке исполнения трудового законодательства в организации.

В настоящее время по уголовному делу идет следствие и устанавливается полная картина преступления, добавили в Следкоме республики.

