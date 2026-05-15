Общество 15.05.2026 в 16:32

Гендиректор в Улан-Удэ год не платил зарплату своему работнику

Долг превысил 650 тысяч рублей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Гендиректор в Улан-Удэ год не платил зарплату своему работнику

В Советском районе Улан-Удэ на гендиректора строительной компании завели уголовное дело за невыплату зарплаты одному из сотрудников. Как оказалось, мужчина проработал у него почти год на добровольных началах и не досчитался в своем бюджете свыше полумиллиона рублей.

По данным следствия, подозреваемый по устной договоренности принял на работу в компанию в качестве исполнительного директора мужчину, однако в период с октября 2022 по июнь 2023 года не выплачивал ему зарплату.

- При этом факт наличия трудовых отношений между ними позднее был установлен решением суда. Задолженность по оплате труда превысила 650 тысяч рублей, - рассказали в Следственном комитете.

В ведомстве также сообщают, что гендиректор мог оплачивать труд работника, однако деньгами, поступавшими на счет организации, распоряжался по своему усмотрению. 

Данное преступление выявила прокуратура Советского района при проверке исполнения трудового законодательства в организации.    

В настоящее время по уголовному делу идет следствие и устанавливается полная картина преступления, добавили в Следкоме республики.

Фото: нейросеть

Теги
зарплата

Все новости

На севере Бурятии восстановили деревянный мост
15.05.2026 в 16:51
Гендиректор в Улан-Удэ год не платил зарплату своему работнику
15.05.2026 в 16:32
В Бурятии власти не хотели выплачивать компенсацию покусанному собакой ребенку
15.05.2026 в 16:29
«Писал оскорбительные сообщения и постил непристойные видео»
15.05.2026 в 16:24
Мэр Улан-Удэ проконтролировал ремонт трамвайных путей на улице Бабушкина
15.05.2026 в 16:17
В Улан-Удэ ветерана с семьей выселяют из муниципальной квартиры
15.05.2026 в 16:00
В Бурятии природоохранник отбил косулю от собак
15.05.2026 в 15:55
Лучшая сельская семья представит Бурятию в Москве
15.05.2026 в 15:39
Сотрудников одной из самых богатых компаний в Забайкалье отправили в колонию
15.05.2026 в 15:32
Жители сразу пяти районов в Бурятии остались без света
15.05.2026 в 15:30
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
На севере Бурятии восстановили деревянный мост
Он рассчитан на максимальную нагрузку в 6 тонн на ось
15.05.2026 в 16:51
В Бурятии власти не хотели выплачивать компенсацию покусанному собакой ребенку
В райадминистрации настаивали на недоказанности того, что пес являлся бродячим
15.05.2026 в 16:29
Мэр Улан-Удэ проконтролировал ремонт трамвайных путей на улице Бабушкина
Работы там идут с опережением графика
15.05.2026 в 16:17
В Улан-Удэ ветерана с семьей выселяют из муниципальной квартиры
Власти дали им отсрочку до лета 2026 года, чтобы найти новое жильё
15.05.2026 в 16:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru