Происшествия 15.05.2026 в 16:24

«Писал оскорбительные сообщения и постил непристойные видео»

Суд вынес приговор новосибирцу за хакерские атаки на храм и клиники
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Писал оскорбительные сообщения и постил непристойные видео»
Фото: КП-Новосибирск
В Новосибирске вынесли приговор хакеру, взломавшему видеокамеры и сайты в девяти городах России. Взломщиком оказался 22-летний Денис* — три года назад парень закончил школу, нигде не работал и жил с мамой.

- В интернете сибиряк нашел видео с инструкцией по установке и использованию хакерской программы для взлома IP-адресов. С мая 2022 года он начал взламывать системы безопасности компаний и учреждений, чтобы получить неправомерный доступ к информации, - сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Кировского района.

По данным ведомства, Денис следовал одной схеме: получал доступ в систему, затем устраивал различные выходки.

- В 2022 году Денис взломал систему домофона одного из жилых домов на улице Дуси Ковальчук и получил доступ к бегущей строке домофона, чтобы писать оскорбительные сообщения. Также взламывал системы видеонаблюдения продуктового магазина в Туле, стоматологической клиники в Челябинске, частного дома в Краснодаре, камеры в подъезде Калининского района Новосибирска, - сообщили в прокуратуре.

Всего Денису* удалось взломать видеокамеры в 9 городах России. В 2023-2024 году начинающий хакер выучил команды и стал устраивать неприятные сюрпризы.

- Дистанционно подключился к экрану магазина в Волгограде и демонстрировал непристойное. В стоматологической клинике в Уфе включал голосовые сообщения, содержащие нецензурную брань. Также в одном из магазинов ТЦ в Иркутске запускал оскорбительные голосовые сообщения, - сообщается в материалах дела.

Дальше взломщик начал атаковать видеокамеры в школе, институте и даже в церкви.

- В период с 2023 по 2024 год Денис* получил доступ к камерам наблюдения гимназии в Екатеринбурге, видеокамерам снаружи и внутри храма в Новосибирске, частного охранного предприятия в Волгограде. В 2024 году осуществил взлом веб-сервиса Федерального НИИ информационных и вычислительных систем СО РАН и Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН. Свидетель сообщил в полицию о незаконных взломах, после чего к нему пришли с обыском, - рассказали в прокуратуре.

Оперативники пришли домой к родителям новосибирца и изъяли его компьютер. Следователи завели 15 уголовных дел по статье об использовании вредоносных компьютерных программ, новосибирец полностью признал вину.

- Обвиняемый заявил на суде, что целью был сам взлом без кражи данных, он просто подключался, а о последствиях не думал. Делал это якобы с целью посмеяться, однако ущерба от его действий не было установлено, - сообщила КП-Новосибирск Людмила Костенко, старший помощник прокурора Кировского района.

Ранее Денис не был судим, его оставили под подпиской о невыезде. Действия хакера не причинили какого-либо ущерба школе, храму, институтам и другим организациям, иски не были заявлены. Сам парень и его адвокат попросили рассмотреть дело в особом порядке и отказались от интервью СМИ.

- Кировский районный суд признал 22-летнего мужчину виновным и назначил по совокупности 2 года ограничения свободы с запретом выезжать за пределы Новосибирска без разрешения и обязанностью отмечаться в специализированном органе. Компьютер был конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, - сообщили в прокуратуре.

*Имя изменено

Все новости

На севере Бурятии восстановили деревянный мост
15.05.2026 в 16:51
Гендиректор в Улан-Удэ год не платил зарплату своему работнику
15.05.2026 в 16:32
В Бурятии власти не хотели выплачивать компенсацию покусанному собакой ребенку
15.05.2026 в 16:29
«Писал оскорбительные сообщения и постил непристойные видео»
15.05.2026 в 16:24
Мэр Улан-Удэ проконтролировал ремонт трамвайных путей на улице Бабушкина
15.05.2026 в 16:17
В Улан-Удэ ветерана с семьей выселяют из муниципальной квартиры
15.05.2026 в 16:00
В Бурятии природоохранник отбил косулю от собак
15.05.2026 в 15:55
Лучшая сельская семья представит Бурятию в Москве
15.05.2026 в 15:39
Сотрудников одной из самых богатых компаний в Забайкалье отправили в колонию
15.05.2026 в 15:32
Жители сразу пяти районов в Бурятии остались без света
15.05.2026 в 15:30
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
Сотрудников одной из самых богатых компаний в Забайкалье отправили в колонию
Они передали деловым партнёром взяток на 21 миллиона рублей
15.05.2026 в 15:32
Жители сразу пяти районов в Бурятии остались без света
Причина отключения устанавливается
15.05.2026 в 15:30
Бывший руководитель МУП «Ангарский трамвай» покатался на славу
За хищения отправлено в колонию все руководство муниципального предприятия
15.05.2026 в 14:14
В районе Бурятии пожарные спасли жилой дом от ночного пожара
Огонь начал переходить с горящего гаража
15.05.2026 в 11:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru