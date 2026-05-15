На севере Бурятии восстановили деревянный мост

Специалисты ГБУ «Дороги Бурятии» восстановили мост на трассе «Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо», расположенном на км 388+673. Сейчас мостовой переход рассчитан на максимальную нагрузку в 6 тонн на ось.

Специалисты заменили продольный и поперечный настилы, а также уложили новый косой и колейный, установили колесоотбойный брус и перильное ограждение, поменяли дорожные знаки.

Также рабочие полностью очистили подмостовое пространство от кустов и старых разрушенных элементов сооружения для беспрепятственного прохождения воды.

«Настоятельно просим водителей большегрузных автомобилей соблюдать тоннаж. Так, конструкции деревянного моста рассчитаны на максимальную нагрузку в 6 тонн на ось, в связи с этим введено ограничение движения автомобилей такого типа по мосту, их движение осуществляется по устроенной объездной дороге. Лишь в случае обострения паводковой обстановки данное ограничение будет снято для беспрепятственного проезда всех типов автотранспортных средств, - пояснили в ГБУ «Дороги Бурятии».

В минтрансе региона добавили, что 25 мая дорожники приступят к ремонту моста через реку Итыкит на км 292+496 дороги «Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо».