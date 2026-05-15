В Бурятии власти не хотели выплачивать компенсацию покусанному собакой ребенку

В Бурятии администрация Тарбагатайского района не хотела выплачивать компенсацию морального вреда в пользу ребенка, которого покусала собака. Решение суда первой инстанции пытались обжаловать в Верховном суде республики.

Сообщается, что крупный пес без поводка и намордника проник на территорию частного дома через подкоп и набросился на несовершеннолетнего, причинив множественные укусы лица и тела.

Прокурор указал, что ответственность за случившееся несет орган местного самоуправления, не организовавший должный отлов безнадзорных животных. Но представитель администрации с требованиями не согласился, настаивая на недоказанности того, что собака являлась бродячей (не имела хозяина). Однако Тарбагатайский суд отклонил эти доводы и удовлетворил иск.

«Ответчик обжаловал решение в апелляционном порядке. Судебная коллегия Верховного суда Республики Бурятия оставила жалобу без удовлетворения, подтвердив, что факт нападения именно безнадзорного животного был достоверно установлен. Решение вступило в законную силу», - говорится в сообщении.