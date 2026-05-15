Общество 15.05.2026 в 15:55
В Бурятии природоохранник отбил косулю от собак
Все произошло в поселке Монды
Текст: Карина Перова
В поселке Монды Тункинского района Бурятии спасли косулю от собак. Животное уберег от псов природоохранник Тункинского национального парка Виталий Хальчаев.
После обработки ран государственные инспекторы Туранского лесничества выпустили животное в естественную среду обитания – в лес.
Старший государственный инспектор Туранского лесничества Светлана Синькевич поблагодарила Виталия Хальчаева за проявленную бдительность и оперативность.