Мэр Улан-Удэ проконтролировал ремонт трамвайных путей на улице Бабушкина

«В этом году мы ремонтируем более двух километров путей – это два ключевых участка. Один - на улице Бабушкина: от Удинского моста до пересечения с улицей Подкаменской. Другой - по улице Ключевской от переезда «20а квартал» в сторону Мелькомбината. Мы делаем всё возможное, чтобы ремонт прошёл максимально быстро и качественно. Все работы ведём ночью, чтобы не создавать неудобств для автомобилистов и пассажиров», - рассказал градоначальник.Что касается ремонта на улице Бабушкина, то, по словам мэра, работы там идут с опережением графика. В ночь с 10 на 11 мая подрядчик приступил к замене путей. На сегодняшний день собрано 54, а уложено 12 комплектов рельсошпальной решётки.«Но главное даже не в цифрах. Я сам посмотрел, что лежит под старыми рельсами: шпалы за 30 лет превратились в труху, в гнилые деревяшки. Мы меняем их на бетонные, чтобы трамваи ходили плавно и безопасно», - отметил Игорь Шутенков.Параллельно идёт подготовка к ремонту на улице Ключевской, где предстоит заменить 144 рельсошпальных комплекта. Их сборка уже началась.Также будет улучшен автомобильный переезд через рельсы около «Дома торговли». По опыту Элеватора и проспекта 50-летия Октября там уложат плитку, чтобы машины могли комфортно его проезжать.Кроме того, в этом году от бульвара Карла Маркса до Трубачеева проложат третью полосу. Это сократит пробки со стороны сотых кварталов по направлению в центр города. Работы пройдут в июле – в период самого минимального автомобильного трафика в году, чтобы не создавать неудобства жителям.«Мы понимаем, что ремонт – это временные трудности, но результат стоит того: новые пути, меньше пробок, безопаснее и удобнее для всех», - подчеркнул мэр.