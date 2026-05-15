Общество 15.05.2026 в 16:17

Мэр Улан-Удэ проконтролировал ремонт трамвайных путей на улице Бабушкина

Работы там идут с опережением графика
Текст: Андрей Константинов
Фото: скриншот видео
«В этом году мы ремонтируем более двух километров путей – это два ключевых участка. Один - на улице Бабушкина: от Удинского моста до пересечения с улицей Подкаменской. Другой - по улице Ключевской от переезда «20а квартал» в сторону Мелькомбината. Мы делаем всё возможное, чтобы ремонт прошёл максимально быстро и качественно. Все работы ведём ночью, чтобы не создавать неудобств для автомобилистов и пассажиров», - рассказал градоначальник.

Что касается ремонта на улице Бабушкина, то, по словам мэра, работы там идут с опережением графика. В ночь с 10 на 11 мая подрядчик приступил к замене путей. На сегодняшний день собрано 54, а уложено 12 комплектов рельсошпальной решётки.

«Но главное даже не в цифрах. Я сам посмотрел, что лежит под старыми рельсами: шпалы за 30 лет превратились в труху, в гнилые деревяшки. Мы меняем их на бетонные, чтобы трамваи ходили плавно и безопасно», - отметил Игорь Шутенков.

Параллельно идёт подготовка к ремонту на улице Ключевской, где предстоит заменить 144 рельсошпальных комплекта. Их сборка уже началась.

Также будет улучшен автомобильный переезд через рельсы около «Дома торговли». По опыту Элеватора и проспекта 50-летия Октября там уложат плитку, чтобы машины могли комфортно его проезжать.

Кроме того, в этом году от бульвара Карла Маркса до Трубачеева проложат третью полосу. Это сократит пробки со стороны сотых кварталов по направлению в центр города. Работы пройдут в июле – в период самого минимального автомобильного трафика в году, чтобы не создавать неудобства жителям.

«Мы понимаем, что ремонт – это временные трудности, но результат стоит того: новые пути, меньше пробок, безопаснее и удобнее для всех», - подчеркнул мэр.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
