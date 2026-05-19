Общество 19.05.2026 в 11:09

Бойца из Бурятии наградили медалью Жукова

Получив ранение, он выполнил боевую задачу до конца
Текст: Елена Кокорина
Гвардии рядовой Николай Иванов из Бурятии накануне был награжден медалью Жукова за героическое выполнение боевой задачи, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В 2022 году он был призван по мобилизации, на должность помощник пулеметчика на Херсонском и Южно-Донецком направлениях. В феврале 2023 года, выполняя боевую задачу по захвату опорного пункта ВСУ, подвергся огневому воздействию противника с применением артиллерии, в результате чего получил ранение. Тем не менее, не теряя контроль, продолжил выполнять поставленную задачу, удачно завершив ее. За свои решительные действия 33-летний Николай Иванов был награжден медалью Жукова.

Сегодня гвардии рядовой Иванов Николай – опытный инструктор, для которого служба в армии стала делом всей жизни. По сей день, он оказывает помощь, делится полученным опытом со своими сослуживцами и боевыми товарищами.

Николай Иванов родил­ся 27 января 1993 года в городе Улан-Удэ. В школе увлекался борьбой и самбо, закаляя тело и дух. В 2005 году поступил в Улан-Удэнский Железнодорожный лицей. После окончания поступил в Улан-Удэнский железнодорож­ный колледж, после чего в 2010 году перевел­ся в Бурятский индустриальный техникум, который окончил по специальности слесарь по ремонту и обслуживанию подвижного состава. В 2011 году был призван на службу по призыву в ВС РФ, после окончания службы по призыву устроился на работу в Улан-Удэнский ЛВРЗ.

Фото: Номер один

