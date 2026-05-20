В Улан-Удэ школьник стал фигурантом уголовного дела за продажу сим-карт

В Улан-Удэ неизвестные лица «подбили» школьника купить им пару сотен сим карт, пообещав за это щедрую оплату. Полицейские перехватили их передачу и завели на подростка уголовное дело.

По данным полиции, 16-летнему школьнику в мессенджере поступило предложение о заработке. Его просили приобрести 200 сим-карт для последующей регистрации в букмекерских конторах в интересах третьих лиц, а за каждую симку обещали по 300 рублей и бонусы на тотализаторе.

- Школьник купил в салоне сотовой связи 18 сим-карт, потратив на это около 4 тысяч рублей, которые ему перечислили наниматели. Он планировал отправить карты по указанному адресу через курьерскую службу, однако его действия были пресечены полицейскими. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 274.4 УК РФ, - сообщили в МВД республики.

