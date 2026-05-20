В Бурятии избавились от свалки возле оронгойских буузных

В Иволгинском районе Бурятии очистили от мусора площадку рядом с оронгойскими буузными. Напомним, свалку с отходами устроили возле реки Оронгой.

На место выезжали органы регионального экологического контроля и местного самоуправления. После от помойки избавились.

В Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре добавили, что сотрудники Бурприроднадзора изъяли товарно-транспортные документы, чеки и иные документы. Их будут использовать для установления лиц, виновных в несанкционированном размещении отходов.

«Совершение данного деяния влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на должностных лиц – от двадцати до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей», - отметили в надзорном ведомстве.