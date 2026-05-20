20.05.2026

В конце мая и июне в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь

Сухие дни будут связаны с Последним звонком и Днем города
Текст: Елена Кокорина
В столице Бурятии в конце мая и середине июня введут временный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. «Сухими» днями станут 26 мая (Последний звонок), 1 июня (день защиты детей), 12 (День России) и 13 (День города) июня. Об этом сообщили в Комитете транспорта и предпринимательства Администрации Улан-Удэ.

Контроль за соблюдением временного запрета будут вести уполномоченные органы в сфере торговли и правоохранители. За нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции предусмотрены штрафы. Их размер для должностных лиц составляет от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических - от 100 до 300 тысяч.

С учётом установленных ограничений, жителям и гостям Улан-Удэ рекомендуют заранее планировать покупку алкоголя. Исключение сделано только для ресторанов, кафе и баров, где продажа спиртного в эти дни будет разрешена.

