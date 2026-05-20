В Улан-Удэ выявили нарушения в кафе «Буряад бууза»

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провели инспекционный визит в отношении ИП Дагунов П.В., оказывающего услуги в сфере общепита в Улан-Удэ. Выяснилось, что предприниматель не зарегистрировал свою площадку во ФГИС «ВетИС» в компоненте информационной системы «Цербер».

Установлено, что бизнесмен реализует в кафе «Буряад бууза» готовую пищевую продукцию, изготовленную из сырья животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов.

«По результатам проверки индивидуальному предпринимателю выдано предписание об устранении нарушения, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ», - отметили в надзорном ведомстве.