В Улан-Удэ мать-одиночку наказали за «Битлз»

Арбитражный суд Бурятии рассмотрел иск общероссийской общественной организации «Российское авторское общество» к хозяйке «IceКафе» в Улан-Удэ. Истец требовал взыскать с предпринимательницы 220 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительного права авторов музыкальных произведений, и еще 16 тысяч рублей - расходы по уплате госпошлины.Как следует из материалов дела, Российское авторское общество является аккредитованной организацией в сфере коллективного управления исключительными правами на музыкальные произведения в отношении их публичного исполнения, в том числе путем ретрансляции. В репертуар организации входят все обнародованные музыкальные произведения, а для их правомерного публичного исполнения в России необходимо заключить с РАО лицензионный договор. Причем, это касается не только российских, но и иностранных исполнителей.В сентябре 2024 года представитель РАО зафиксировал, что в заведении под названием «IceКафе» в здании ледовой арены «IceМетр» звучат песни и музыка иностранных авторов. Между тем лицензионный договор с Российским авторским обществом на их использование хозяйка кафе не заключала.По этому поводу защитники авторских прав выкатили предпринимательнице претензию. Не добившись ее удовлетворения, юристы РАО пошли в суд.На суде они предъявили видеозапись, сделанную в кафе. Из нее следовало, что в заведении прозвучало 11 музыкальных произведений иностранных авторов, в числе которых, например, была песня культовой группы «Битлз» под названием «Can't buy me love» («Любовь не купишь»). За каждое из нарушений представители РАО потребовали взыскать по 20 тысяч рублей, итого вышло 220 тысяч.Хозяйка кафе отрицать факт нарушения авторских прав не стала. Она сообщила суду, что предпринимала попытки к мирному урегулированию спора и заключению лицензионного договора. Однако в связи с высокими расценками РАО достичь договоренностей не удалось.Также женщина попросила суд о снижении размера компенсации ниже низшего предела – до 5000 рублей за каждое правонарушение. В обоснование своего ходатайства она сослалась на тяжелое материальное положение, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, которых она содержит в одиночку. Кроме того, предпринимательница указала на отсутствие умысла и однократность содеянного.Рассмотрев материалы дела, суд постановил иск удовлетворить частично. Фемида полностью приняла во внимание ходатайство предпринимательницы о снижении размера компенсации, взыскав в пользу РАО лишь 55 тысяч вместо требуемых 220. Также на женщину возложили обязанность оплатить госпошлину в размере 8 тысяч рублей.