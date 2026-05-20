Общество 20.05.2026 в 11:07

Жителей Бурятии осудят за незаконное образование юрлица

Также их обвиняют в неправомерном обороте средств платежей
Текст: Карина Перова
Двух жителей Бурятии обвиняют в незаконном обороте платежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и регистрации юридического лица на подставное лицо (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК). Они предстанут перед судом.

По версии следствия, с декабря 2022 года по февраль 2024 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, зарегистрировали организацию на подставное лицо, а также оформили на данное юридическое лицо и двух местных жителей расчетные счета в финансово-кредитных организациях.

«Получив электронные средства платежей (логины, пароли, СМС-коды, сим-карты, платежные карты и др.), позволяющие осуществлять операции с денежными средствами по указанным счетам, обвиняемые передали их третьим лицам за денежное вознаграждение», - рассказали в прокуратуре республики.

Сбытые средства платежей в дальнейшем использовались в преступных целях.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.

