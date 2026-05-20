Общество 20.05.2026 в 11:46

Житель Бурятии нарвался на «уголовку» за 60 патронов

Мужчина хранил боеприпасы 26 лет
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Хоринском районе Бурятии полицейские изъяли у 52-летнего местного жителя 60 патронов калибра 5,6 мм. Мужчина заявил правоохранителям, что боеприпасы хранились у него на протяжении 26 лет, и он забыл их утилизировать.

Сотрудники уголовного розыска провели осмотр в доме сельчанина. По заключению специалистов, изъятые боеприпасы являются спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»)», - отметили в МВД по Бурятии.

