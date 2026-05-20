В Бурятии сотрудники МЧС вызволили застрявшего в заборе щенка

В селе Курумкан в Бурятии сотрудники МЧС вызволили щенка, застрявшего под металлической сеткой забора спортивной площадки. Песик не мог выбраться самостоятельно.

О том, что их любимый питомец попал в беду, специалистам сообщили дети. На помощь пришли начальник ОНДПР Главного управления МЧС России по РБ и инструктор противопожарной профилактики 18-го Курумканского отряда ГПС РБ.

Они приготовили гидравлическое оборудование, но тяжелые ножницы по металлу даже не понадобились. МЧС-ник аккуратно приподнял край сетки руками и успешно освободил хвостатого пленника. Животное не пострадало и сразу вернулось к своим маленьким хозяевам.