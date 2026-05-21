Жительница Бурятии жила за счет умершей подруги

В полицию Заиграевского района обратился представитель банка и заявил о хищении средств с банковского счёта умершей клиентки. После её смерти со счёта продолжали списываться деньги, а общая сумма составила почти 50 тысяч рублей.

Полицейским удалось вскоре установить и задержать подозреваемую, которой оказалась ранее судимая 63-летняя знакомая погибшей.

- Женщина призналась, что при жизни подруга сама передала ей карту для оплаты покупок, так как из-за проблем со здоровьем передвигалась с трудом. После смерти владелицы карта осталась у неё, и она просто не знала о незаконности использования чужого счёта после смерти человека. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта», - сообщили в полиции республики.

