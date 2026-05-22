Общество 22.05.2026 в 11:05

На форуме креативных индустрий в Улан-Удэ представили кинопроект «Челюскин. Первые»

Это мини-сериал, посвященный уникальной спасательной операции в Арктике
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В первый день работы Международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» в столице Бурятии состоялась знаковая презентация. Кинопродюсер Фёдор Бондарчук и заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева представили новый сериал «Челюскин. Первые» (18+) и дали официальный старт Дальневосточному арт-рынку - инновационной площадке для продвижения художников макрорегиона и интеграции современного искусства ДФО в профессиональную среду.

История экспедиции «Челюскин», ставшая свидетельством непоколебимости и твердости русского духа, вдохновила съемочную группу на создание сериала на основе реальных событий. «Челюскин. Первые» - это шестисерийный художественный фильм, посвященный уникальной спасательной операции в Арктике в 1930-х годах. Проект создан кинокомпанией Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» при поддержке Института развития интернета. Съёмки проводились в Архангельской и Мурманской областях, а также в Чукотском автономном округе. 

Фёдор Бондарчук, представляя проект на международном форуме креативных индустрий, отметил высокую техническую сложность и применение последних достижений компьютерной графики. В контексте форума он поднял вопрос о важности рибейтов в киноиндустрии. 

«Много лет назад все начали говорить о возможных рибейтах на разных территориях, в разных частях нашей прекрасной страны. Так вот, рибейты на Дальнем Востоке действительно работают. Не скажу, что мы сняли очень много проектов, но, наверное, для одной компании достаточно много. «Челюскин. Первые» несколько дней назад получил приз премии Ассоциации кино и телепродюсеров как лучший сериал до шести серий. На всех наших проектах мы получали рибейты, и они действительно работают», - подчеркнул Фёдор Бондарчук. 

В рамках форума также дан старт Дальневосточному медиа-рынку - новой профессиональной площадке для художников макрорегиона, где современное искусство ДФО получит выход на всероссийскую и международную арены.

«Дальневосточный медиа-рынок - одна из главных площадок форума. За четыре года мы запустили уникальные финансовые продукты, которые обеспечивают реальный диалог между творческими людьми, инвесторами и финансовым сектором. В этом году за три дня форума будет представлено около медиа 50 проектов, готовых к производству, а также порядка 30 команд и продюсеров, заинтересованных в предметном обсуждении условий финансового участия. Причём это не только российские федеральные платформы, телеканалы и фестивали, но и представители десяти зарубежных стран. Впервые на Дальнем Востоке мы организовали и проводим международный медиарынок. Уверена, с каждым следующим форумом масштаб медиарынка будет расти как по числу проектов, так и по объему инвестиций. Наша цель – сделать Дальний Восток хабом для креативных индустрий России и прорубить для всех окно в Азиатско-Тихоокеанский рынок», - отметила Эльвира Нургалиева.

Напомним, Международный форум «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» проходит в Улан-Удэ с 21 по 23 мая. Одной из тем форума является развитие киноиндустрии. 

Организаторами форума выступают Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Республика Бурятия, при поддержке ВЭБ.РФ.
