После потопа в Закаменском районе всю ночь шел снег

В Администрации Закаменского района Бурятии сообщили, что в улусе Далахай всю ночь шел снег. Местные жители измеряют глубину снежных покровов линейками – они превышают 15 см.

Всю ночь шёл снег также в соседних улусах Утата и Санага. Однако, там снежный покров чуть меньше, отмечают в группе района. Снег вечером и ночью выпал и в горах, и по всей окрестности верхнего куста.

- Сегодня днём ожидаются плюсовые температуры в населённых пунктах Закаменского района. Весь этот снег начнёт таять и увеличит уровень паводковых вод в населённых пунктах, где объявлен режим повышенной готовности. Это сельские поселения Утатайское и Санагинское. Ситуация находится на контроле оперативного штаба, который возглавляет глава района Сергей Гонжитов, - сообщили в пресс-службе администрации МО.

Фото: Администрация Закаменского района