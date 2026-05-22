Общество 22.05.2026 в 10:38

После потопа в Закаменском районе всю ночь шел снег

Снежные покровы превысили 12-15 см
A- A+
Текст: Елена Кокорина
После потопа в Закаменском районе всю ночь шел снег

В Администрации Закаменского района Бурятии сообщили, что в улусе Далахай всю ночь шел снег. Местные жители измеряют глубину снежных покровов линейками – они превышают 15 см.

Всю ночь шёл снег также в соседних улусах Утата и Санага. Однако, там снежный покров чуть меньше, отмечают в группе района. Снег вечером и ночью выпал и в горах, и по всей окрестности верхнего куста.

- Сегодня днём ожидаются плюсовые температуры в населённых пунктах Закаменского района. Весь этот снег начнёт таять и увеличит уровень паводковых вод в населённых пунктах, где объявлен режим повышенной готовности. Это сельские поселения Утатайское и Санагинское. Ситуация находится на контроле оперативного штаба, который возглавляет глава района Сергей Гонжитов, - сообщили в пресс-службе администрации МО.

Фото: Администрация Закаменского района

Теги
снег

Все новости

После потопа в Закаменском районе всю ночь шел снег
22.05.2026 в 10:38
Сотрудники банка в Улан-Удэ спасли пенсионерку от разорения
22.05.2026 в 10:21
Сельчанам в Бурятии приходится эвакуироваться из-за потопа
22.05.2026 в 10:01
На форуме креативных индустрий в Улан-Удэ обсудили развитие экономики контента
22.05.2026 в 09:52
Улан-удэнка попалась на новую схему обмана любителей животных
22.05.2026 в 09:46
В Бурятии в сгоревшем доме обнаружили два тела
22.05.2026 в 09:18
Хантавирус у домашних мышей
22.05.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 22 мая 2026 года
22.05.2026 в 06:02
Зурхай на пятницу, 22 мая
22.05.2026 в 06:02
В Бурятии аренду поставили на паузу
22.05.2026 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
Сотрудники банка в Улан-Удэ спасли пенсионерку от разорения
68-летняя женщина чуть не перевела мошенникам 135 тысяч
22.05.2026 в 10:21
На форуме креативных индустрий в Улан-Удэ обсудили развитие экономики контента
Долю креативных индустрий в экономике ДФО планируют довести до 6%
22.05.2026 в 09:52
Улан-удэнка попалась на новую схему обмана любителей животных
Желание завести питомца обернулось потерей десятков тысяч рублей
22.05.2026 в 09:46
Хантавирус у домашних мышей
Стоит ли паниковать
22.05.2026 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru