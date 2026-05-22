Сотрудники банка в Улан-Удэ спасли пенсионерку от разорения

68-летняя жительница Улан-Удэ едва не стала жертвой многоступенчатой мошеннической схемы. Женщине сначала позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Ростелекома», затем последовали звонки от портала «Госуслуг», а следом подключился и «Росфинмониторинг». Все разом они убеждали пенсионерку в необходимости защиты ее сбережений, так как неизвестные готовятся украсть их.

Под грамотным психологическим давлением мошенники уговорили женщину перевести 135 тысяч рублей на безопасный счёт через QR-код. Доверчивая пенсионерка поверила и уже почти выполнила операцию, однако сработала банковская система безопасности. Сотрудники оперативно выявили подозрительную транзакцию и заблокировали перевод. В итоге деньги остались на счету пожилой женщины, сообщили в полиции республики.

